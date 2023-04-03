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(Бек) Елена Ивановна
(Бек) Елена Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.1990
Пол
Женский
Отец
Бек Иван Антонович
1963 г.р.
Мать
Бек (Иваненко) Ирина Павловна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1990
Отец:
Бек Иван Антонович
Мать:
Бек Ирина Павловна
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