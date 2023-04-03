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(Бек) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1990

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1990

Отец: Бек Иван Антонович

Мать: Бек Ирина Павловна