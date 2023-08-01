Стреков Сергей Александрович
Место рожденияАлтайский край, Шипуновский район, Породнее
Дата рожденияС 26.02.1951 по 28.08.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 26.02.1951 по 28.08.2023
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 11.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глебова Зинаида Прокопьевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край