Стреков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стреков Сергей Александрович

Место рождения

Алтайский край, Шипуновский район, Породнее

Дата рождения

С 26.02.1951 по 28.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 26.02.1951 по 28.08.2023

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 11.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глебова Зинаида Прокопьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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