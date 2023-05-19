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Александр Федотов

Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Феодот Осипов

Мать: Евдокия Кононова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Федота Осипова с женою его Евдокией Кононовою родился сын. Ему же имя наречено Александр. Крещен 30-го дня. Восприимни... Показать все
Смерть
Неизвестно