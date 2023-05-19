Александр Федотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Феодот Осипов
Мать: Евдокия Кононова
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Федота Осипова с женою его Евдокией Кононовою родился сын. Ему же имя наречено Александр. Крещен 30-го дня. Восприимни... Показать все
Смерть
Неизвестно