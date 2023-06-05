Трушин Николай Степанович
Место рожденияЖуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения1917
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Трушин Степан
Мать: не указана
Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Призыв на военную службу
1941
Рождение ребёнка
03.08.1955
Дочь: Рощенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1979