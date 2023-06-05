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Трушин Николай Степанович

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Место рождения

Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Трушин Степан

Мать: не указана

Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Призыв на военную службу
1941
Рождение ребёнка
03.08.1955

Дочь: Рощенко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1979