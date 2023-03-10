Коврижных Евтих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Евтих

Коврижных Евтих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Коврижных Степан

Мать: ?

Смерть
Неизвестно