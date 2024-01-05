Барбаренко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барбаренко Инна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаренко Александр
Мать ребёнка: Барбаренко Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаренко Анатолий
Мать ребёнка: Барбаренко Инна
Смерть
Неизвестно