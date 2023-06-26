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Морозова Софья Сергеевна
Морозова Софья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Морозов Сергей Александрович
19 г.р.
Мать
Щербакова Наталья Алексеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Морозов Сергей Александрович
Мать:
Щербакова Наталья Алексеевна
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