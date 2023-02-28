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Куликова Павла Кузминична

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Куликов Александр Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Куликова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Куликов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Куликова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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