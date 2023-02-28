Куликова Павла Кузминична
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куликов Александр Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Куликова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Куликова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно