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Меренков Даниил Евгеньевич
Меренков Даниил Евгеньевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
28.05.1993
Пол
Мужской
Отец
Меренков Евгений Александрович
1961 г.р.
Мать
Личутина Надежда Вадимовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1993
Отец:
Меренков Евгений Александрович
Мать:
Личутина Надежда Вадимовна
Москва
, город федерального значения Москва
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