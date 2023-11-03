Вольхин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольхин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Вольхин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Вольхина Елизавета Вениаминовна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина Елизавета Вениаминовна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1966
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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