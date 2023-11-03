Вольхин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Вольхин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Вольхина Елизавета Вениаминовна
Рождение ребёнка
12.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вольхина Елизавета Вениаминовна
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно