Шелепина Стефанида Никифоровна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Сын: Шелепин Прокопий Сергеевич
Отец ребёнка: Шелепин Сергей Иванович
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно