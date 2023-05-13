Юдина Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1984

Отец: Юдин Сергей Анатольевич

Мать: Юдинаусенко Татьяна

Рождение ребёнка
23.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузмин Владимир

Рождение ребёнка
16.05.2004

Сын: Юдин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович

П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007

Дочь: Юдина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007

Дочь: Юдина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович

П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010

Сын: Юдин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010

Сын: Юдин Леонид Андреевис

Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничников Андрей Леонидович