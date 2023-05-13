Юдина Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1984
Отец: Юдин Сергей Анатольевич
Мать: Юдинаусенко Татьяна
Рождение ребёнка
23.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузмин Владимир
Рождение ребёнка
16.05.2004
Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович
П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007
Дочь: Юдина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007
Дочь: Юдина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович
П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010
Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010
Отец ребёнка: Пшеничников Андрей Леонидович
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Бракосочетание
Неизвестно