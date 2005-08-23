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Бурова Ксения Сергеевна
Бурова Ксения Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2005
Пол
Женский
Отец
Буров Сергей Александрович
1979 г.р.
Мать
Бурова (Зуева) Татьяна Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2005
Отец:
Буров Сергей Александрович
Мать:
Бурова Татьяна Сергеевна
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