Цыгальницкий Нафтолий Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Софья Нафтольевна
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Цыгальницкий Савелий (Савва)
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагина Сара Нафтольевна
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Моисей Нафтольевич
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Исай Нафтольевич
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафиров Феня Нафтольевна
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хая (Хана) Нафтольевна
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Яков Нафтольевич
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидель Лиза Нафтольевна
Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)
Смерть
Неизвестно