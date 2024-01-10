Цыгальницкий Нафтолий Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгальницкий Нафтолий Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Софья Нафтольевна

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Цыгальницкий Савелий (Савва)

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагина Сара Нафтольевна

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Моисей Нафтольевич

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Исай Нафтольевич

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафиров Феня Нафтольевна

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая (Хана) Нафтольевна

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Яков Нафтольевич

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидель Лиза Нафтольевна

Мать ребёнка: Цыгальницкий Юда (?)

Смерть
Неизвестно
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