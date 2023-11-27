Преснова (Паншутина) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснова (Паншутина) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1961

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961

Отец: Паншутин Юрий Серафимович

Мать: Паншутина Нина Михайловна

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