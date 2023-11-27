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Преснова (Паншутина) Наталья Юрьевна
Преснова (Паншутина) Наталья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1961
Пол
Женский
Отец
Паншутин Юрий Серафимович
1928 г.р.
Мать
Паншутина Нина Михайловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961
Отец:
Паншутин Юрий Серафимович
Мать:
Паншутина Нина Михайловна
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