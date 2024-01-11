Габдрахманов Рафис
Место рожденияТатарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдрахманов Мусагит
Мать: Габдрахманова Салиха
Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Рождение ребёнка
19.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Старый Мензелебаш
Смерть
Неизвестно