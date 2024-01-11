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Габдрахманов Рафис

Место рождения

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдрахманов Мусагит

Мать: Габдрахманова Салиха

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Рождение ребёнка
19.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Старый Мензелебаш
Смерть
Неизвестно
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