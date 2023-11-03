Гизатуллина Залья Юзлиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллина Залья Юзлиахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1963

Сын: Гизатуллин Фанаис Альварович

Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар

Рождение ребёнка
18.01.1977

Дочь: Волкова Лариса Альваровна

Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Распопова Елена Альваровна

Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар

Смерть
Неизвестно
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