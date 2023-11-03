Гизатуллина Залья Юзлиахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1963
Сын: Гизатуллин Фанаис Альварович
Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар
Рождение ребёнка
18.01.1977
Дочь: Волкова Лариса Альваровна
Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распопова Елена Альваровна
Отец ребёнка: Гизатуллин Альвар
Смерть
Неизвестно