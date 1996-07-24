Шамьюнова Хасибя Икрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамьюнова Хасибя Икрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1935

Дата смерти

24.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Курмышев Рашид Жавдатович

Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович

Рождение ребёнка
26.07.1960

Дочь: Курмышева Халися Жавдатовна

Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович

Рождение ребёнка
29.04.1962

Дочь: Курмышева Роза Жавдатовна

Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович

Рождение ребёнка
16.09.1965

Дочь: Курмышева Земфира Жавдатовна

Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович

Рождение ребёнка
04.03.1975

Сын: Курмышев Марат Жавдатович

Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмышев Жавдат Мустафович

Смерть
24.07.1996
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