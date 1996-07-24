Шамьюнова Хасибя Икрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1935
Дата смерти24.07.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Курмышев Рашид Жавдатович
Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович
Рождение ребёнка
26.07.1960
Дочь: Курмышева Халися Жавдатовна
Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович
Рождение ребёнка
29.04.1962
Дочь: Курмышева Роза Жавдатовна
Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович
Рождение ребёнка
16.09.1965
Дочь: Курмышева Земфира Жавдатовна
Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович
Рождение ребёнка
04.03.1975
Сын: Курмышев Марат Жавдатович
Отец ребёнка: Курмышев Жавдат Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1996