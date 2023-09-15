Гуляева Александра Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиПосле 13.07.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Гуляев Игнатий Матвеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.4-5 (Рождение №-10м)
Смерть
После 13.07.1918 ст.