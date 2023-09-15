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Гуляева Александра Никитична

Место рождения

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

После 13.07.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
26.10.1897 ст.

Муж: Гуляев Игнатий Матвеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.

Сын: Гуляев Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Гуляев Игнатий Матвеевич

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.4-5 (Рождение №-10м)
Смерть
После 13.07.1918 ст.
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