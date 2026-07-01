Александрова (Брынских) Мария
женский, родилась 12.01.1887, Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
умерла Неизвестно
ОтецБрынских МатвейОколо 1864 г.р.
МатьБрынских МатронаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Брынских Матвей
Мать: Брынских Матрона
Муж: Александров Петр
Дочь: (Александрова) Наталья
Отец ребёнка: Александров Петр
Дочь: (Александрова) Пелагея
Отец ребёнка: Александров Петр
Дочь: Миргородская (Александрова) Екатерина
Отец ребёнка: Александров Петр
Дочь: (Александрова) Анастасия
Отец ребёнка: Александров Петр
Сын: Александров Иван
Отец ребёнка: Александров Петр
Дочь: Исаева (Александрова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Александров Петр
Сын: Александров Пётр
Отец ребёнка: Александров Петр
Дочь: Маньшин (Александрова) Мария
Отец ребёнка: Александров Петр
Сын: Александров Николай
Отец ребёнка: Александров Петр