Александрова (Брынских) Мария 12.01.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Александрова (Брынских) Мария

Автор
СА
Аксенов С.

женский, родилась 12.01.1887, Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область

умерла Неизвестно

Отец
Брынских МатвейОколо 1864 г.р.
Мать
Брынских МатронаНеизвестно г.р.
Супруги
Александров Петр1885 г.р.
Дети
(Александрова) Наталья1906 г.р.
(Александрова) Пелагея1908 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1887

Отец: Брынских Матвей

Мать: Брынских Матрона

Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Александров Петр

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Александрова) Наталья

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Александрова) Пелагея

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Миргородская (Александрова) Екатерина

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Александрова) Анастасия

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1914

Сын: Александров Иван

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Исаева (Александрова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1918

Сын: Александров Пётр

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Маньшин (Александрова) Мария

Отец ребёнка: Александров Петр

Боровской, Мендыкаринский район, Костанайская область

Рождение ребёнка
25.03.1929

Сын: Александров Николай

Отец ребёнка: Александров Петр

Казахстан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.