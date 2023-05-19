Стрельников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Стрельников Иван Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колычева-Стрельникова Вера Федоровна
Смерть
Около 1980
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область