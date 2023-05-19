Стрельников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Иван Иванович

Место рождения

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Стрельников Иван Владимирович

Мать: не указана

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колычева-Стрельникова Вера Федоровна

Смерть
Около 1980
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область