Гончаров Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
2005
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