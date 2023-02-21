Попов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Попова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина Мария Александровна

Мать ребёнка: Попова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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