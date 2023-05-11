Сысоев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1934
Сын: Сысоев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно