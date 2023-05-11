Сысоев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1934

Сын: Сысоев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно