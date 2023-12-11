Соловьёв Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1990
Дочь: Манакова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Соловьёва Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Кристина Юрьевна
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Эвелина Юрьевна
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Иван Юревич
Мать ребёнка: Соловьёва Любовь Николаевна