Соловьёв Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1990

Дочь: Манакова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Соловьёва Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Кристина Юрьевна

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Эвелина Юрьевна

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Иван Юревич

Мать ребёнка: Соловьёва Любовь Николаевна

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