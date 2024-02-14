Минкин Вакиль Калимулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Вакиль Калимулла Улы

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

06.11.1923

Дата смерти

07.02.1992

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923

Отец: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Мать: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы

Образование
Неизвестно
На фото приведены официальные копии документов из архива Казанского авиационного института с анкетой и автобиографией абитуриента 1941 года Минкина Вакиля Калимулловича. Здесь указаны все данные, кото... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы

Рождение ребёнка
27.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы

Смерть
07.02.1992

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