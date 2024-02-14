Минкин Вакиль Калимулла Улы
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения06.11.1923
Дата смерти07.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
На фото приведены официальные копии документов из архива Казанского авиационного института с анкетой и автобиографией абитуриента 1941 года Минкина Вакиля Калимулловича. Здесь указаны все данные, кото... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы
Рождение ребёнка
27.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы
Смерть
07.02.1992