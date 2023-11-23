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(Воскресенская) Александра Павловна
(Воскресенская) Александра Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1869
Пол
Женский
Отец
Воскресенский Павел Иванович
1837 г.р.
Мать
Воскресенская (Покровская) Мария Александрова
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец:
Воскресенский Павел Иванович
Мать:
Воскресенская Мария Александрова
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