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Иноземцева Николай Яковл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Иноземцева Яков Андреевич

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
14.01.1927

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
08.08.1937

Дочь: Мелкозерова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Аграфена Егоровна

Военная служба
01.07.1941
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Призван
Работа или профессия
С ?.07.1941 по ?.10.1941
Рядовой, стрелок
Смерть
Около ?.12.1941
Пропал без вести
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