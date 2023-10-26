Иноземцева Николай Яковл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Иноземцева Яков Андреевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
14.01.1927
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
08.08.1937
Дочь: Мелкозерова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Аграфена Егоровна
Военная служба
01.07.1941
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Призван
Работа или профессия
С ?.07.1941 по ?.10.1941
Рядовой, стрелок
Смерть
Около ?.12.1941
Пропал без вести