Митрофанов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1929
Сын: Митрофанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Донатовна
Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий Офицер органов Военных Сообщений (ж.д.)
Смерть
1937
Умер в заключении от туберкулёза лёгких
Умер в заключении от туберкулёза лёгких