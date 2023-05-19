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Митрофанов Иван Петрович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.04.1929

Сын: Митрофанов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Донатовна

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий Офицер органов Военных Сообщений (ж.д.)
Смерть
1937
Умер в заключении от туберкулёза лёгких
Умер в заключении от туберкулёза лёгких