Родина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодина Анна Васильевна

Родина Анна Васильевна

Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

26.11.1914 ст.

Дата смерти

05.12.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1885 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1914 ст.

Отец: Родин Василий Федорович

Мать: Родина София Хрисотелевна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
В честь Преподобной Анны, праздн. 9 декабря. Деревни Голенина крестьянин Василий Федоров Родин и законная жена его София Хрисотелева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: той же деревни кр... Показать все
Смерть
05.12.1914 ст.
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Дер. Голенина крестьянина Василия Федорова Родина дочь младенец Анна, 2 нед., от слабости. Погребение: священник Анатолий Скворцов с псаломщиком диаконом Александром Шергиным
Упоминание
1917
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Испов. ведомость Никол. Карачевской церкви 1917 г. Возр. 3 года ????????????
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close