Родина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1914 ст.
Дата смерти05.12.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1914 ст.
Отец: Родин Василий Федорович
В честь Преподобной Анны, праздн. 9 декабря. Деревни Голенина крестьянин Василий Федоров Родин и законная жена его София Хрисотелева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: той же деревни кр... Показать все
Смерть
05.12.1914 ст.
Дер. Голенина крестьянина Василия Федорова Родина дочь младенец Анна, 2 нед., от слабости. Погребение: священник Анатолий Скворцов с псаломщиком диаконом Александром Шергиным
Упоминание
1917
Испов. ведомость Никол. Карачевской церкви 1917 г. Возр. 3 года ????????????