Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любутов Даниил Поликарпович

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любутов Козьма Поликарпович

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879

Сын: Любутов Ефрем Поликарпович

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Любутов Кирилл Поликарпович

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Любутов Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Любутов Поликарп Петрович

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