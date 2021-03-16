Веретенников Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1931
Дата смерти16.03.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1931
Бракосочетание
02.10.1957
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Коваленко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Веретенникова Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
21.09.1971
Сын: Веретенников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Веретенникова Надежда Борисовна
Смерть
16.03.2021