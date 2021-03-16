Веретенников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1931

Дата смерти

16.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1931

Отец: Веретенников Дмитрий Никитич

Мать: Веретенникова Александра Кузьминична

Бракосочетание
02.10.1957

Жена: Веретенникова Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Коваленко Любовь Александровна

Мать ребёнка: Веретенникова Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
21.09.1971

Сын: Веретенников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Веретенникова Надежда Борисовна

Смерть
16.03.2021
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