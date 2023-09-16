Метляев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метляев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1954

Дочь: Анискевич Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Метляева Белла Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломина Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Метляева Белла Савельевна

Смерть
Неизвестно
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