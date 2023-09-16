Метляев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1954
Дочь: Анискевич Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Метляева Белла Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломина Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Метляева Белла Савельевна
Смерть
Неизвестно