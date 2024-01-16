Мещерякова Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Пелагея Павловна

Место рождения

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аксинья (Ксения) Прокопьевна

Отец ребёнка: Мещеряков Прокопий Осипов

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Прокопий Осипов

Смерть
Неизвестно
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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