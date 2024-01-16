Мещерякова Пелагея Павловна
Место рожденияп. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аксинья (Ксения) Прокопьевна
Отец ребёнка: Мещеряков Прокопий Осипов
п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край