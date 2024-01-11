Гараев Гадельша
Место рожденияТатарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Дата рождения1902
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гараев Гарай
Мать: Гараева Гыйлембаян
Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Рождение ребёнка
16.03.1936
Сын: Гараев Энгель
Мать ребёнка: Галима
с. Абдрахманово, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гараева Гульсум
Смерть
1951