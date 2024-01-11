Гараев Гадельша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Гадельша

Место рождения

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай

Дата рождения

1902

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гараев Гарай

Мать: Гараева Гыйлембаян

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Рождение ребёнка
16.03.1936

Сын: Гараев Энгель

Мать ребёнка: Галима

с. Абдрахманово, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Гульсум

Смерть
1951
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