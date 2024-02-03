Пилюгин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пилюгин Федор Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пилюгин Михаил
Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александрова (Пилюгина) Валентина
Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пилюгин Владимир
Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно