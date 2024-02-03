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Пилюгин Алексей Федорович

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Место рождения

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилюгин Федор Антонович

Мать: не указана

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пилюгин Михаил

Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александрова (Пилюгина) Валентина

Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пилюгин Владимир

Мать ребёнка: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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