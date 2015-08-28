Макарова (Лукашева) Валентина
Место рождения
Дата рождения23.10.1935
Дата смерти28.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935
Отец: Лукашев Иван
Мать: Лукашова Александра
Бракосочетание
?.01.1955
Муж: Макаров Борис
Рождение ребёнка
04.04.1958
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.08.2015