Макарова (Лукашева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лукашева) Валентина

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

23.10.1935

Дата смерти

28.08.2015

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935

Отец: Лукашев Иван

Мать: Лукашова Александра

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
?.01.1955

Муж: Макаров Борис

Рождение ребёнка
04.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Борис

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Борис

Смерть
28.08.2015
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