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Аплин Амир Анварович

Место рождения

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.04.1960

Дата смерти

31.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960

Отец: Аплин Анвар Набеевич

Мать: Аплина Файзя Файзрахмановна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Около 20.08.1982

Жена: Аплина Райля Хасановна

Рождение ребёнка
12.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аплина Райля Хасановна

Рождение ребёнка
26.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аплина Райля Хасановна

Смерть
31.07.2020
Похороны
Неизвестно
Кафтанчиково Томская область
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