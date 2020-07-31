Аплин Амир Анварович
Место рождения
Дата рождения03.04.1960
Дата смерти31.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960
Отец: Аплин Анвар Набеевич
Бракосочетание
Около 20.08.1982
Жена: Аплина Райля Хасановна
Рождение ребёнка
12.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аплина Райля Хасановна
Рождение ребёнка
26.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аплина Райля Хасановна
Смерть
31.07.2020
Похороны
Неизвестно
Кафтанчиково Томская область