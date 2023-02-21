(Ильиных) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Марина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ильиных Алексей Степанович

Мать: Домника Михайловна

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