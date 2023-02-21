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(Ильиных) Марина Алексеевна
(Ильиных) Марина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Пол
Женский
Отец
Ильиных Алексей Степанович
Вычислено 1757 г.р.
Мать
(Ильиных) Домника Михайловна
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Ильиных Алексей Степанович
Мать:
Домника Михайловна
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