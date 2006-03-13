Платко Петр
Место рождения
Дата рождения23.06.1956
Дата смерти13.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1956
Отец: Платко Генадий
Мать: Параня
Рождение ребёнка
03.03.1989
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Платко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платко Богдан
Мать ребёнка: Платко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платко Владимир
Мать ребёнка: Платко Мария
Смерть
13.03.2006
с.Вильшаник