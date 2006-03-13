Платко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платко Петр

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Место рождения

Ольшаник, Львівська область

Дата рождения

23.06.1956

Дата смерти

13.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1956

Отец: Платко Генадий

Мать: Параня

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
03.03.1989

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Платко Мария

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платко Богдан

Мать ребёнка: Платко Мария

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платко Владимир

Мать ребёнка: Платко Мария

Самбор, Львівська область
Смерть
13.03.2006
Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
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