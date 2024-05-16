Карчева Фекла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карчева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Карчев Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карчева Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Карчев Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карчев Филипп Филиппович
Смерть
Неизвестно