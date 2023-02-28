Глебов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Григорий Михайлович

Глебов Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1941

Дочь: Шевлякова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Глебова Наталья Сергеевна

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Глебова Наталья Сергеевна

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close