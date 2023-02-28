Глебов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.11.1941
Дочь: Шевлякова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Глебова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Глебова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно