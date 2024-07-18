Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1818 и 1819
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819
Отец: Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1842
Муж: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1846
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1851
Сын: Максим Федорович
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1864