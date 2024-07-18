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Мария Ивановна

Место рождения

Хорнзор, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1818 и 1819

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819

Отец: Иван Степанович

Мать: не указана

Хорнзор, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
17.07.1842

Муж: Феодор Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1846

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1851

Сын: Максим Федорович

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1864

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