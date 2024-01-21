Огородник Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.19
Дочь: Тарасенко Евгения Александровна
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Рождение ребёнка
10.02.1938
Дочь: Огородник Мария Александровна
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Огородник Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Григорий Александрович
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулич Огородник Феня Александровна
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Петр Александрович
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Владимир Александрович
Мать ребёнка: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Смерть
Неизвестно