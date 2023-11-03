Созонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Созонов Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Илья Иванов
Отец ребёнка: Созонов Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Созонов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Созонов Иван Петров
Смерть
Неизвестно