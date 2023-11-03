Созонова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Симеон Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Илья Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Трофим Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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