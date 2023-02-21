Нагаева (Боровикова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагаев Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1997