Нагаева (Боровикова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева (Боровикова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагаев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагаев Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагаев Илья Михайлович

Смерть
Около 1997
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