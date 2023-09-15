Ирина Кириллова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл Кондратьев
Мать: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Соломида Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
30.09.1803 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно