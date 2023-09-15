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Ирина Кириллова

Место рождения

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл Кондратьев

Мать: Татьяна Михайлова

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Соломида Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1803 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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