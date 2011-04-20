Петров Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1926

Дата смерти

20.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1956

Дочь: Петрова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Вера Яковлевна

Смерть
20.04.2011
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