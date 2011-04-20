Петров Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1926
Дата смерти20.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1956
Дочь: Петрова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Вера Яковлевна
Смерть
20.04.2011