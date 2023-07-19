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Сизова Роза Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928

Отец: Сизов Василий Иванович

Мать: Сизова Хариесса Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1955

Дочь: Парашова Людмила Виссарионовна

Отец ребёнка: Парашов Виссарион Алексеевич

Рождение ребёнка
27.05.1959

Сын: Парашов Николай Виссарионович

Отец ребёнка: Парашов Виссарион Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парашов Виссарион Алексеевич

Смерть
2012
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