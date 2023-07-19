Сизова Роза Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928
Отец: Сизов Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1955
Дочь: Парашова Людмила Виссарионовна
Отец ребёнка: Парашов Виссарион Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1959
Сын: Парашов Николай Виссарионович
Отец ребёнка: Парашов Виссарион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012