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Соловьев Илья Герасимов
Соловьев Илья Герасимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1710
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Герасим Иванов
1680 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец:
Соловьев Герасим Иванов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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